Acontece Sesc-RS leva turistas para viajar em cruzeiros pela costa brasileira

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Pacotes contam com passagens por belas cidades brasileiras, incluindo réveillon na praia de Santos-SP Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Conhecer algumas das mais belas cidades brasileiras e ainda viajar em cruzeiros equipados com piscinas, teatro, cassino, áreas de esportes, lojas duty free e todas as refeições inclusas com o melhor da gastronomia internacional são oportunidades dos dois novos pacotes turísticos lançados pelo Sesc-RS.

O primeiro inclui quatro noites em Santos-SP, para a passagem do réveillon deste ano, seguido de viagem de três noites no navio Costa Favolosa, com oportunidades de passeios em Itajaí-SC e em Ilhabela-SP. O segundo, já em janeiro de 2024, inclui sete noites a bordo do Costa Diadema, com passagens por Santos-SP, Salvador-BA e Ilhéus-BA.

Ambos pacotes incluem as passagens aéreas com saída e retorno de Porto Alegre, todas as hospedagens necessárias, cabine varanda nos cruzeiros, seguro viagem e acompanhamento de guia turístico, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários.

Todos os detalhes podem ser consultados no site do Sesc-RS ou junto a qualquer Unidade do Sesc no Rio Grande do Sul. A Central de Vendas dos pacotes turísticos atende pelo telefone (51) 3335-7550 e no WhatsApp (51) 8900-1430 ou (51) 8914-7415.

