Sesc/RS promove live para debater os impactos da pandemia no cinema

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Jorge Furtado é cineasta gaúcho com extenso trabalho na televisão e no cinema, o que lhe tornou um dos mais importantes e premiados roteiristas e diretores brasileiros. (Foto: Divulgação/ Leticia Pacheco)

O Sesc/RS vai promover uma live para debater os impactos da pandemia no cinema e nos festivais, na próxima terça-feira (02). A transmissão será através do Facebook do Sesc/RS, a partir das 19h. Os convidados para falar sobre o assunto são: o diretor e roteirista Jorge Furtado, a produtora executiva e diretora Mêmis Müller e produtor executivo, diretor e roteirista Pedro Guindani.

O setor, assim como muitos outros, tem sido afetado diretamente pela crise resultante da pandemia com o fechamento de cinemas, adiamento de lançamentos de produções e cancelamentos de festivais e filmagens. Dessa forma, os profissionais irão abordar o panorama atual e as expectativas para o mercado após a pandemia. A mediação do encontro será feita pelo coordenador técnico de Audiovisual do Sesc/RS, Anderson Mueller, e pela jornalista e escritora Paola Severo, que é pós-graduada em cinema e linguagem audiovisual. Esta é uma ação do Festival Santa Cruz de Cinema, com realização do Sesc, Unisc e Pé de Coelho Filmes e patrocínio de JTI e Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo.

