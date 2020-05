Acontece Empresa de alimentos doa 15 toneladas de biscoitos e massas para o Programa Mesa Brasil Sesc

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Programa Mesa Brasil Sesc)

Na próxima segunda-feira (01), o Programa Mesa Brasil Sesc vai entregar alimentos a comunidades carentes, de Porto Alegre. A doação dos produtos alimentícios foi feita pela marca gaúcha Isabela, como parte de um projeto que incentivou a doação de sangue à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A marca doou 15 toneladas de biscoitos e massas, para complemento alimentar.

A distribuição acontecerá a partir das 14h em entidades cadastradas no programa. A ação da Isabela em Porto Alegre integra campanha nacional realizada pela M. Dias Branco, que destinou o total de R$ 2,4 milhões em prol da doação de sangue e pesquisa em hematologia em cinco estados, além do Rio Grande do Sul. O recurso financeiro investido na Santa Casa de Porto Alegre será destinado à captação externa de doações de sangue pela instituição.

Confira as entidades que receberão as doações nesta próxima segunda-feira (01):

14h – SPAAN (Av. Nonoai, 600)

14h40 – Creche Recanto da Criança Feliz (Rua Dep. Cunha Bueno, 21)

14h50 – Escola Especial Doutor João Alfredo de Azevedo Apae (Rua Catarino Andreatta, 80)

15h15 – Centro de Educação Profissional São João Calábria (Estrada Aracaju, 650)

