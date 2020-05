| Criatividade com segurança: Rede Asun de Supermercados cria placa de proteção para ajudar a evitar contágio pelo Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Medidas de segurança adotadas contra contágio. (Foto: Divulgação/ Asun Supermercados)

A Rede Asun de Supermercados adotou diversas medidas de proteção para clientes e funcionários visando a não transmissão do novo coronavírus.

Já estavam sendo utilizados nas lojas equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas descartáveis, além de disponibilização de álcool gel em todos os caixas e limpeza constante dos carrinhos de compras, horários especiais de acesso para os idosos, além das opções de compras por meio de entregas, aplicativos e no sistema drive thru. A novidade que foi implantada pelas lojas Asun são as placas de acrílico, instaladas nos caixas, para separar os funcionários dos clientes, gerando uma medida adicional de proteção.

Antônio Ortiz, diretor-proprietário da Rede Asun Supermercados afirma que a iniciativa foi muito bem recebida pelos consumidores, gerando maior segurança no momento das compras e possibilitando o mesmo contato entre os caixas e os clientes.

A grande parceria entre as empresas Asun e Rede Pampa de Comunicação levou a instalação das placas de acrílico no estúdio da Rádio Caiçara, FM 96,7, uma das 18 emissoras do grupo. As placas fazem a separação entre os comunicadores e, ao contrário das máscaras, não interferem na locução dos mesmos. “Foi um prazer presentear os comunicadores com esta ferramenta, que vai permanecer para sempre, dando ainda mais proteção para eles e permitindo que a informação siga sendo transmitida de forma clara aos ouvintes,” destacou o diretor-proprietário da Rede Asun de Supermercados.

Confira nas fotos:

