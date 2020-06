Acontece Federasul debate a situação da agricultura no Estado no próximo Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução/ Facebook Federasul)

Em meio ao cenário desafiador que congrega pandemia e estiagem, o agro gaúcho prova mais uma vez sua capacidade de resiliência: segue abastecendo a população com profissionalismo, garra e muito trabalho.

É desse setor que vem outras boas notícias, que serão divulgadas durante o Tá na Mesa, nesta próxima quarta-feira (3) pelo Secretário da Agricultura, Covatti Filho. São iniciativas que estão ampliando a produtividade e a oferta de serviços da Secretaria da Agricultura, com economia de recursos públicos e inovação digital.

Além disso, o Rio Grande do Sul está muito perto de conquistar o status sanitário de zona livre de aftosa sem vacinação. Com isso, poderá alcançar 70% dos mercados mundiais disponíveis. Também serão feitos outros anúncios que preparam nosso Estado para a retomada do desenvolvimento.

Tá na Mesa – Agro, o Rio Grande em movimento

Convidado: Covatti Filho – secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 03/06/2020

Horário: 12h

Onde assistir: Clique aqui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece