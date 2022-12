Acontece Sesi-RS inicia obras e amplia serviços em 2023

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Neste ano, uma das ações de destaque foi a mostra Sesi Com@Ciência, que teve mais de 17 mil inscritos. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

O próximo ano do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) dará frutos plantados em 2022, como o início das obras das Escolas Sesi de Ensino Médio de Canoas e Lajeado e a ampliação da de Pelotas, além da inauguração do Instituto de Formação de Professores. “O Instituto materializa o que o Sesi-RS vem fazendo junto às prefeituras, com a preparação de professores para trabalhar com esta nova educação que defendemos”, explica o superintendente do Sesi-RS Juliano Colombo.

Neste ano, foram mais de 10,4 milhões de atendimentos, abrangendo 8,2 mil indústrias em 410 municípios gaúchos. “O ano de 2022 teve muitas realizações, e agora temos o compromisso de seguir com a régua alta: ampliando serviços com qualidade”, afirma Colombo.

Em 2022, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Sesi-RS, anunciou o investimento de R$ 300 milhões na construção de seis novas escolas de Ensino Médio (Canoas, Lajeado, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul). Quando em funcionamento, as unidades deverão gerar 2,4 mil novas vagas para estudantes e 300 empregos diretos.

O Instituto de Formação de Professores, sediado em Porto Alegre, será dedicado à capacitação e à qualificação de educadores de escolas públicas e privadas, fará pesquisas e estudos de dados educacionais do estado, produzindo análises qualitativas que permitam construir soluções personalizadas para os professores. Também em 2023 serão inaugurados 15 novos espaços de contraturno, com ênfase em pensamento computacional. A iniciativa atende a crianças de seis a 15 anos, no turno inverso à escola. Com a ampliação, serão abertas mil novas vagas, beneficiando um total de cinco mil alunos. Em 2022, foram 8,4 mil matrículas em Educação Infantil e Contraturno e 1,4 mil no Ensino Médio. A EJA alcançou 16,2 mil matrículas e a formação de professores 2,71 mil matrículas.

A mostra Sesi Com@Ciência, realizada nos dias 05 e 06 de outubro, teve mais de 17 mil inscritos e mais de 24 mil participações físicas ou virtuais nas atividades propostas. O Torneio Sesi de Robótica contou com 46 equipes inscritas e a participação de 305 estudantes de 15 cidades gaúchas. Seis equipes participarão do torneio nacional que acontece em março de 2023 em Brasília.

O novo modelo de atuação do Sesi na área da saúde (+ Saúde Integral + APS) é centrado na pessoa e tem um olhar integral sobre cada indivíduo com a ajuda da tecnologia e será marcado pelas inaugurações já no primeiro trimestre dos espaços de saúde de Panambi e de Caxias do Sul. “Também teremos a ampliação do atendimento dentro das indústrias, com a chegada de 21 novas unidades móveis, que totalizarão 70 UMOs”, conta Colombo. “A pandemia reforçou a capacidade de entrega de serviços nesta área. Aliamos tecnologia e ampliamos os atendimentos”, ressalta.

O Sesi Conecta Saúde teve quase 20 mil inscritos com mais de 12 horas de conteúdo. Outro destaque do ano foi a Corrida do Sesi, que arrecadou 77 toneladas de alimentos, com mais de 13 mil inscritos em 25 cidades. Em 2022, houve o atendimento de cerca de 310 mil trabalhadores na área. Foram 32 mil consultas odontológicas, 164,8 mil pessoas vacinadas e mais de 75 mil matrículas em cursos de Normas Regulamentadoras.

Os 25 anos do Teatro do Sesi também merecem destaque em 2022. A programação contou com dez espetáculos de artistas nacionais e internacionais.

