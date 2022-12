Acontece Rede gaúcha de fast food de burritos retoma abertura para franquias

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Gabriel Ouriques, sócio da Oak’s California Burritos, em visita à Rede Pampa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com 12 anos de operação no setor e três unidades próprias em funcionamento, sendo duas localizadas no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo, o restaurante gaúcho Oak’s California Burritos retoma seu projeto de expansão por meio de franquias com novo modelo.

A nova versão segue o modelo de franquia tradicional, operação enxuta e baixo investimento para abertura. Em menos de duas semanas de retomada do projeto, a rede já conta com uma unidade operando como franquia no Rio de Janeiro e uma negociação final para a abertura de uma unidade no RS, além de estar em tratativas iniciais com investidores de Santa Catarina.

O restaurante de comida mexicana, que projeta para 2022 um faturamento de R$ 8 milhões, havia aberto para franquia em 2018 com o modelo em que a administração do Oak’s California Burritos arrecadava o dinheiro dos investidores, abria uma unidade e distribuía os lucros da operação. Foram abertos quatro restaurantes neste formato, sendo um no Rio de Janeiro, dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul.

Mas com o impacto da pandemia de Covid-19, em 2020 duas delas foram fechadas – uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. “Em 2020, tivemos que parar o processo de expansão em virtude da pandemia, mesmo

vivendo um momento bastante otimista, em que havíamos captado mais de 1 milhão junto aos investidores. Isso porque, apesar do faturamento não ter caído muito, a rentabilidade foi bastante afetada. O ocorrido deve-se pelo fato de que a venda de delivery é menos rentável que a venda de loja em virtude das taxas dos aplicativos. Então, optamos por encerrar as operações das duas unidades. Com isso, percebemos que era uma oportunidade para

olharmos para dentro do negócio e encontrarmos formas de melhorar”, explica o sócio Fabrício Leite.

“Dentro do período da pandemia, tivemos que executar uma gestão de emergência, pois o setor de restaurante sofreu muito e bruscamente. Por sorte, já tínhamos posicionado o Oak’s dentro do delivery, o que nos deu certa segurança, mas sofremos como todo o setor. Então, enquanto esperávamos o mercado estabilizar, iniciamos um processo de olhar para dentro. Foram dois anos de planejamento e em 2022 começamos com uma consultoria

especializada que nos guiou até a nova abertura para franquias”, conta o sócio Rafael Machado.

O novo modelo de franquia lançado pelo fast food segue o padrão tradicional. Com ele, o investimento para abrir uma unidade diminuiu, que antes ficava entre R$ 500 mil e 700 mil, agora é a partir de R$ 340 mil. Além da redução no espaço necessário para operar, que passou a ser de 25 m², e da necessidade de menos profissionais. Tudo isso, a partir da análise de todo o processo dentro da estrutura, aprimoramento das atividades internas e implementação de inovações em todas as áreas.

“Esse modelo foi pensado para que o investidor tenha mais rentabilidade e economia. O tamanho reduzido da operação, permite que ele abra sua franquia até mesmo em um shopping. E a estimativa de faturamento é de R$ 1,5 milhão por ano”, relata o sócio Filipe Leite.

