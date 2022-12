Acontece Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac recebe Prêmio Melhores Práticas ODS 2022

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O projeto ODS na Prática foi inscrito em setembro e resume todas as ações desenvolvidas pelo sistema alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última sexta-feira (16) foi anunciado o reconhecimento do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac com o Prêmio Melhores Práticas ODS 2022, organizado pela Fundação Ibero-Americana para Gestão da Qualidade (FUNDIBEQ). O projeto ODS na Prática foi inscrito em setembro e resume todas as ações desenvolvidas pelo sistema alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, incluindo a oficina ODS na Prática, oferecida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac gratuitamente e que está disponível no site https://fecomercio-rs.org.br/odsnapratica, no formato EAD.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, a premiação é resultado de um trabalho sério que vem sendo desenvolvido. “Esse reconhecimento internacional ratifica o nosso compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e reforça que estamos no caminho certo”, pontua. A cerimônia de entrega ocorrerá em março de 2023.

A FUNDIBEQ é uma fundação sem fins lucrativos que visa melhorar a competitividade das empresas e a eficácia das organizações públicas através do Modelo Ibero-americano de Excelência em Gestão. Este modelo incorporou, em sua última revisão, as preocupações de organizações, empresas, instituições públicas e as partes interessadas, considerando de forma relevante a abordagem de sustentabilidade das organizações.

O propósito do Prêmio Melhores Práticas ODS é reconhecer empresas ou instituições que possuem alguma boa prática nesta área em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que comprovaram em sua estratégia um sólido histórico de envolvimento no apoio a essas metas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece