Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

As sessões serão realizadas a portas fechadas para o público em geral Foto: Reprodução As sessões serão realizadas a portas fechadas para o público em geral. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O mês de novembro será de retomada das sessões do Tribunal do Júri na Comarca de Porto Alegre, canceladas desde o início da pandemia de coronavírus. Dez julgamentos estão marcados para ocorrer a partir do dia 4, sob a jurisdição das 1ª e 2ª Varas do Júri.

Em sintonia com o plano de retorno gradual das atividades presenciais no Judiciário gaúcho, as sessões serão realizadas a portas fechadas para o público em geral. O acesso ao local, seguindo protocolos sanitários, será permitido a promotores, defensores, jurados e réus.

Confira a agenda:

Dias 4, 11, 18, 25/11 e 2 e 9/12, 1º Juizado da 1ª Vara do Júri, juíza Karen Luise Vilanova Batista de Souza Pinheiro

Dias 5, 12 e 19/11, 2º Juizado da 2ª Vara do Júri, juíza Cristiane Busatto Zardo

Dia 26/11, 1º Juizado da 2ª Vara do Júri, juíza Cristiane Busatto Zardo

