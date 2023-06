Tecnologia Sete aplicativos para ver quem deixou de seguir você no Instagram

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Para fazer essa descoberta, é necessário acessar manualmente a conta desejada ou baixar apps de terceiros. Foto: Reprodução Para fazer essa descoberta, é necessário acessar manualmente a conta desejada ou baixar apps de terceiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Instagram não conta com uma função para notificar quem deixou de seguir o seu perfil. Para fazer essa descoberta, é necessário acessar manualmente a conta desejada ou baixar apps de terceiros. Confira os sete principais.

1. Analyzer Plus

Ainda que limite muitas funções para a versão paga, a versão gratuita do Analyzer Plus exibe os perfis seguidos que não seguem o seu de volta – além de exibir um gráfico com a variação no número de seguidores.

Com a versão paga, é possível acessar informações avançadas sobre quem deixou de seguir você, bloqueou seu perfil ou ocultou a exibição de Stories. Há também uma aba dedicada a informações específicas sobre engajamento com o melhor horário para publicações e dados sobre Stories.

2. Followers & Unfollowers

O Followers & Unfollowers exibe uma lista de perfis seguidos que não seguem você de volta. Há, nesse caso, uma opção para selecionar as 50 primeiras contas e deixar de segui-las. A plataforma permite ativar a sincronização automática dos dados em seu perfil.

3. Reports: Followers Tracker

O Reports exibe quem deixou de seguir o seu perfil e faz a comparação entre seguidores e contas seguidas, com atalhos para unfollow em perfis indesejados. Além disso, ele disponibiliza uma taxa de engajamento, com um valor médio das interações em cada publicação feita na rede social.

Na versão gratuita, é possível solicitar uma análise a cada 24 horas. Já a versão paga remove esse limite e ainda traz informações adicionais, como os “admiradores secretos” – contas que visualizaram o seu perfil recentemente, mas não necessariamente são seguidores.

4. Followers+ Stalker

Além de revelar quem deixou de seguir o seu perfil, o Followers+ Stalker também oferece recursos como mostrar quem bloqueou a sua conta, quem não segue você de volta, quais suas publicações mais populares e diversos gráficos de estatísticas.

5. Reportly – Follower Tracker

Com esse aplicativo não só é possível acompanhar quem deixou de seguir sua conta, mas também visualizar seguidores perdidos, pessoas que bloquearam seu perfil, quem mais comenta e curte suas publicações e muitas outras funções.

6. Followers Reports, Trackers

Assim como outros aplicativos da lista, o Followers Reports & Trackers também mostra quem deixou de seguir seu perfil, além de revelar usuários que você deu “unfollow”, curtidas e comentários excluídos das suas publicações e quem são seus “fãs ocultos”.

Para que seja possível acessar cada função, entretanto, o aplicativo requer uma conta premium, que ainda oferece opções extras como remover anúncios e cadastrar até três perfis no aplicativo.

7. Não Seguidores

A última opção sai dos aplicativos e se trata de uma extensão para Google Chrome que funciona de maneira muito simples: basta acessar a conta do Instagram, abrir o plugin e permitir que ele tenha acesso aos dados do seu perfil. Com isso, o Não Seguidores no Instagram vai apresentar de forma instantânea quem não está seguindo a sua conta.

