Geral Sete dicas para não cair no golpe da falsa central de atendimento

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O golpe da falsa central de atendimento passou a ficar mais conhecido pelos clientes de bancos digitais e lojas online. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O golpe da falsa central de atendimento passou a ficar mais conhecido pelos clientes de bancos digitais e lojas online após uma onda de ataques no início de 2023. Em abril deste ano, o Oficina da Net chegou a relatar um caso de fraude bancária, onde o golpista tentou se passar por um atendente de banco e, através de engenharia social, tentou ganhar a confiança para induzir a inserção de credenciais para acessar o app Nubank.

Esta é só uma das maneiras encontradas por criminosos para ter acesso aos dados das vítimas para que o dinheiro delas seja transferido via Pix, mas não se preocupe, pois iremos lhe mostrar aqui cada forma utilizada por estas pessoas mal-intencionadas.

Veja abaixo as principais dicas do que você deve fazer para não cair nos golpes da falsa central de atendimento e assim evitar o risco de perder todo o dinheiro de sua conta bancária.

– 1 – Desconfie de ligações de pessoas desconhecidas: Evite falar informações confidenciais (número de documentos, dados do cartão, senha, endereço), pois geralmente a central de atendimento oficial já as possui, caso você seja cliente. Mesmo que seja citado algum dado seu, não deixe de desconfiar, pois atualmente há muitas maneiras de obter informações de outros indivíduos através da internet. Recentemente o WhatsApp lançou um recurso para recusar automaticamente ligações de contatos não salvos.

– 2 – Não confie em mensagens de texto via SMS: Está cada vez mais comum o envio de mensagens SMS falsas, onde há links ou números de telefone iniciando com 0800. Não acredite em nada do que foi dito nestas mensagens, mas caso queira confirmar a veracidade da informação, procure entrar em contato com o banco ou loja online através dos canais oficiais somente. Ou seja, acesse o site oficial ou conta do banco/loja nas redes sociais que contenham o selo de perfil verificado.

– 3 – E-mails falsos: Sempre verifique a autenticidade de um e-mail recebido, pois há a chance de ser falso. Geralmente os golpistas procuram criar contas de e-mail muito semelhantes às utilizadas pelos canais oficiais dos bancos/lojas. Para isso, acesse o site oficial ou contas nas redes sociais que possuam o selo de perfil verificado.

– 4 – Mensagem falsa de bloqueio ou dívida: Caso você receba uma mensagem SMS ou um e-mail alertando que sua conta foi bloqueada ou que está devendo algo, desconfie. Sempre entre em contato com o banco ou loja através dos canais oficiais para verificar se a informação é ou não verdadeira. Ou seja, acesse os perfis com selo verificado nas redes sociais ou site oficial para obter as informações para contato de maneira segura.

– 5 – Não baixe nenhum aplicativo: em hipótese alguma baixe um aplicativo a pedido da central de atendimento, mesmo que ele esteja na Play Store (loja oficial de apps do Android) ou na App Store (loja oficial de apps do iOS). O aplicativo do seu banco/loja é o suficiente para resolver qualquer problema em sua conta. Os bancos/lojas nunca irão pedir aos seus clientes para instalar aplicativos de terceiros.

– 6 – Verifique se o seu app é oficial e está atualizado: é importante que o usuário verifique se está baixando o aplicativo oficial do banco/loja online, pois existem apps que tentam se passar pelos oficiais nas lojas de aplicativos (Play Store e App Store). Além disso, é importante que o app sempre esteja atualizado para evitar alguma vulnerabilidade e adquirir cada vez mais recursos de segurança para não ter seus dados expostos.

– 7 – Salve os endereços (links), telefones e e-mail dos canais oficiais: procure salvar em algum lugar os links (endereços), telefones e e-mail dos canais oficiais do seu banco/loja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/sete-dicas-para-nao-cair-no-golpe-da-falsa-central-de-atendimento/

Sete dicas para não cair no golpe da falsa central de atendimento

2023-06-30