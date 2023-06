Geral Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena; veja os números sorteados

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.606 da Mega-Sena realizado na noite desta quinta-feira (29), em São Paulo. O prêmio para a aposta que acertasse as seis dezenas era de R$ 37.073.696,49. Veja os números sorteados: 02 – 10 – 16 – 32 – 45 – 49. O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (1º), e a estimativa de prêmio é de R$ 43 milhões segundo a Caixa Econômica Federal. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 5.

