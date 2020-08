Além de deixarem o espaço mais bonito, as plantas e flores podem transformar a atmosfera dos ambientes. “Muitas espécies ajudam no controle da ansiedade, estimulam a nossa criatividade e produtividade, além de melhorar a qualidade do ar e do sono”, afirma Juana Martinez, florista parceira da Flores Online. Em tempos de home office, elas podem ser de grande ajuda, afinal, não está sendo um período muito fácil e, por isso, este é o momento para investir em qualidade de vida e em recursos que nos ajudem a manter o foco. Abaixo, mostramos uma lista de espécies indicadas por Juana, que, certamente, vão deixar seu home office mais agradável. Confira!

Cactos e suculentas

Charmosas e disponíveis em várias espécies, os cactos e suculentas têm o poder de estimular a criatividade. Extremamente fáceis de se cuidar, essas plantinhas não dão nenhum trabalho e são perfeitas para quem está começando no universo das plantas ou não tem muitas habilidades com flores.

Lírios

Com beleza e perfume marcantes, os lírios fazem um ótimo papel ao estimular a criatividade, além de trazer mais cor ao ambiente de trabalho. Com alguns arranjos e vasos espalhados pelo ambiente, você vai deixar o escritório mais alegre e contagiante.

Espada-de-são-jorge

Uma planta versátil e que combina com qualquer decoração, a espada-de-são-jorge é conhecida por ser uma grande filtradora de ar, retirando substâncias tóxicas que causam irritações nos olhos, boca, garganta e dor de cabeça. Sua manutenção é simples de ser feita e ela é indicada para pessoas que não têm muito tempo para cuidar das plantinhas.

Alecrim

Muito utilizado na gastronomia, o alecrim é uma ótima opção para ambientes de trabalho. Isso porque o aroma do óleo dessa planta ajuda a melhorar as funções cognitivas, como a memória. Basta passar as mãos sobre suas folhas e ramos floridos para sentir o perfume que ajuda a manter o foco e memorizar a atividade desenvolvida naquele momento.

Dracena

A dracena pode absorver o dióxido de carbono dos ambientes, o que deixa o ar mais fresco e, consequentemente, nos torna mais concentrados e produtivos. Ela também auxilia na umidade e filtra substâncias tóxicas reduzindo a fadiga.

Gérbera

Assim como a dracena, a gérbera absorve o dióxido de carbono e emite maiores taxas de oxigênio à noite. Isso significa que com essa florzinha você pode dormir melhor, o que contribui para se manter ativo e concentrado no dia seguinte. Por isso, ela também pode ficar dentro do quarto, desde que o local seja arejado e tenha a incidência de sol.

Gardênia

A gardênia é tipo de flor que exige mais cuidados por ser uma planta muito delicada e que necessita de boa iluminação, mas sem luz solar direta para não queimar as folhas. Ela exala um aroma que libera um efeito sedativo, ideal para o alívio da ansiedade e melhorar também a qualidade do sono.