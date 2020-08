Saber uma segunda língua nunca foi tão importante, seja para conseguir um emprego melhor ou mesmo para viajar para outro país. No entanto, como tempo é dinheiro, sempre surge o questionamento de como aprender outro idioma mais rápido e sem muitas dores de cabeça. Independente se for inglês, espanhol ou qualquer outro, o que não pode faltar é prática, mas existem outras dicas que facilitarão o seu aprendizado.

Antes de tudo, é necessário que, qualquer um que esteja pensando em aprender uma língua estrangeira, tenha sempre organização e determinação. Reserve sempre um tempo no seu dia para se dedicar aos estudos, pois é isso que fará toda a diferença. E é claro, aproveite essas técnicas para aprender de uma maneira simples e rápida.

Dicas para aprender outro idioma mais rápido

1. Assista muitos filmes e séries, mais de uma vez

Sabe aquele filme ou série, que é seu favorito, e que você já viu um milhão de vezes? Chegou o momento de assisti-lo em outro idioma. Além de ajudá-lo a aprender, ainda é uma forma divertida de aproveitar seu tempo. O ideal é assistir pelo menos três vezes: a primeira com as legendas em português, a segunda com as legendas na língua escolhida e a terceira sem legendas. Assim, é possível prestar atenção tanto na escrita, quanto na pronúncia.

2. Escute músicas e podcasts

Se estiver indo para o trabalho ou então fazendo uma faxina na casa, nada melhor do que uma música ou podcast no idioma que estiver estudando. Com eles, é possível aprender novas expressões, sotaques e testar se a sua compreensão está boa. Ainda é possível ver a tradução das letras, para tirar dúvidas de vocabulário.

3. Fale sozinho

Por mais que essa dica pareça estranha, é uma das melhores formas de aprender outro idioma mais rápido, principalmente para quem não tem com quem praticar. Aproveite seu tempo sozinho e crie diálogos de situações reais, como perguntar onde fica determinado endereço ou atender uma ligação. Basta reparar, com o tempo a sua pronúncia terá uma melhora visível.

4. Use aplicativos de celular

Hoje em dia existem diversos aplicativos gratuitos, para quem quer aprender outra língua, basta escolher o seu favorito e começar a fazer os exercícios propostos. Eles ainda mandam um lembrete para que você não se esqueça de fazer as lições. Além disso, eles são ótimos para quem já é fluente e não quer perder a prática.

5. Troque o idioma dos seus aparelhos

Celulares, televisões e computadores podem ser grandes amigos na hora de estudar outra língua. Troque o idioma deles para o que está estudando, e em poucos dias ficará mais fácil aprender um vocabulário simples e muito usado no dia a dia. No entanto, se tiver dificuldade na hora de configurar algum aplicativo, não hesite em procurar o significado das palavras.

6. Faça anotações em outro idioma

Já pensou em fazer a lista de compras em inglês? Ou escrever um diário em espanhol? São pequenas atitudes que farão uma grande diferença no seu aprendizado, afinal, além de aumentar o seu vocabulário, elas também exercitam a sua capacidade de estruturar um texto em outra língua.

7. Leia notícias em língua estrangeira

Essa dica é ótima para aprender muito mais do que outro idioma, pois ler notícias de outro país também ajuda a te manter informado. Procure os principais jornais e sites na língua que você está estudando, e tire um tempo todos os dias para navegar por eles. Aos poucos será mais fácil explorar e aprender novos vocabulários.

8. Faça amigos de outro país

Nada melhor para aprender outra língua do que se comunicar com quem fala ela desde que nasceu. Por isso, hoje em dia existem diversos sites e aplicativos, pagos ou gratuitos, que permitem chamadas de vídeo entre brasileiros e estrangeiros. Além de melhorar seus estudos, essa opção também permite fazer novos amigos e experiências incríveis.