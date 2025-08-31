Rio Grande do Sul Setembro começa nesta segunda-feira com chuva forte em diversas áreas do RS

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Previsão inclui a ocorrência isolada de pancadas fracas a moderadas, com eventuais raios e trovões. (Foto: Freepik)

A Defesa Civil gaúcha alerta para a ocorrência de chuva forte em áreas isoladas do Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira, 1º de setembro. Na previsão está incluída a possibilidadade de temporais com rajadas de vento e risco de queda de granizo. O motivo é combinação de uma frente fria procedente do Oceano Atlântico a fluxo de calor e umidade oriunda do Norte do País.

Dentre as regiões mais sujeitas ao fenômeno estão a Central, Oeste, Noroeste, Campanha e Missões. A instabilidade climática prossegue ao longo da tarde e noite, avançando em seguida para o Sudeste, Vales e Norte, indica o setor de monitoramento do órgão estadual e os principais serviços de meteorologia.

Os acumulados variam de 10 a 30 milímetros por dia, não estando descartados volumes de até 60 milímetros no Oeste, Missões e parte do Centro, ou mesmo de 80 milímetros no Sul, Litoral e Serra. Especialmente no Sul e Litoral Médio, há condição para ocorrência isolada de pancadas fracas a moderadas, com eventuais raios e trovões.

De acordo com a empresa Metsul Meteoroligia, a nebulosidade e instabilidade farão com que as áreas com temperatura alta diminuam bastante no Estado – notadamente na Metade-Oeste – após um fim de semana marcado pelo calor. Já entre os Vales e a Grande Porto Alegre o acentuado fluxo de vento originário no Norte tende a causar máximas acima de 30ºC em Porto Alegre, 33ºC em cidades vizinhas e até 35ºC na região dos Vales.

Terça e quarta-feira

A tendência é de que na terça (2) e quarta-feira a instabilidade se intensifique, acompanhadas de temporais isolados, com raios, granizo e rajadas fortes no Oeste, Missões, Centro, Campanha, Sul, Litoral, Costa Doce e Região Metropolitana de Porto Alegre. Os acumulados devem ficar entre 30 e 60 milímetros a cada 24 horas, com chance de índices superiores a 100 milímetros no Sul, Centro, Oeste e Missões.

Para as demais regiões gaúchas, apesar dos temporais em pontos específicos, não são esperados volumes significativos. As rajadas de vento variam de 30 a 50 km/h em grande parte do Estado, podendo ultrapassar 80 km/h.

Risco de alagamentos

A condição hidrológica atual é de níveis em limiares de normalidade em praticamente todo o Estado, com estações pontuais em atenção e alerta para inundação nos rios Jacuí e Gravataí. Porém, as tendências gerais variam entre estabilidade e declínio, devido aos últimos dias sem acumulados de chuvas.

Em função dos volumes de chuvas previstos para o Estado, é indicada a condição de “Atenção” para municípios assinalados em mapa hidrológico disponível no site estado.rs.gov.br. Há risco de elevação em arroios, córregos e pequenos rios, além de elevação gradual de rios maiores, inclusive atingindo cotas próximas de inundação. Em perímetros urbanos, a intensidade da chuva pode causar alagamentos pontuais.

(Marcello Campos)

