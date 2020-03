Notas Brasil Setor de hotelaria tem queda de 90% nos negócios

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A indústria de hotelaria é um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo Patrick Mendes, CEO da Accor na América do Sul, uma rede multinacional de hotéis, o setor já calcula uma queda de 90% nos negócios. “A indústria do turismo, da hotelaria, está sendo muito impactada”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário