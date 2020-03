Notas Brasil Presidente do Supremo fará o teste do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou nesta sexta-feira (20) que nos próximos dias fará o teste para verificar se foi infectado com o novo coronavírus. Em entrevista à rádio Bandeirantes, Toffoli lembrou que está em isolamento em casa após o contato com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com a doença.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário