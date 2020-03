Notas Brasil Farmácia é interditada por vender medicação falsa para coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Rio interditou uma farmácia de manipulação em Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (20), por vender uma medicação falsa para tratamento do coronavírus. O estabelecimento fica na Rua Siqueira Campos. Segundo a farmacêutica responsável pela farmácia, a medicação era uma formulação para levantar a imunidade.

