Notas Brasil Congresso Mundial de Arquitetos é adiado para 2021

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A União Internacional dos Arquitetos (UIA) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) comunicaram nesta sexta-feira (20) o adiamento, para 18 a 22 de julho de 2021, da realização do 27º Congresso Mundial dos Arquitetos UIA2020RIO – inicialmente previsto para o período de 19 a 23 de julho de 2020, no Rio de Janeiro.

