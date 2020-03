Notas Brasil UnB abre laboratórios para realização de testes de coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A Universidade de Brasília (UnB) firmou nesta sexta (20) uma parceria com o governo do Distrito Federal e vai disponibilizar seus laboratórios para a realização de testes do novo coronavírus. Com isso, a estimativa é realizar entre 500 e 700 novos exames por dia. Os testes feitos pela UnB devem demorar até dois dias para serem concluídos.

