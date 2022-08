Tecnologia Seu celular tem ferramentas valiosas que talvez você não saiba. Truques podem transformar aplicativos em guias turísticos

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Ferramentas úteis estão escondidas nas configurações do aparelho e podem fazer a diferença no dia a dia. (Foto: Reprodução)

Manter-se atualizado sobre os últimos recursos de softwares pode ser daquelas tarefas não tão agradáveis, mas, às vezes, ferramentas valiosas estão escondidas nas configurações e podem fazer a diferença no dia a dia. Aqui estão algumas ferramentas de atualizações recentes que podem ser úteis – e talvez salvem vidas.

Caminho

Aplicativos de mapas fazem parte da caixa de ferramentas dos smartphones desde o início, mas o Google e a Apple agora adicionaram a câmera e uma pitada de realidade aumentada à experiência para dar uma ajudinha extra com a orientação no local.

No Google Maps, insira seu destino, toque em “Rotas” e selecione “A pé”. Toque no ícone “Live View”, na parte inferior do mapa. O celular pedirá que você aponte a câmera para os edifícios próximos para que o aplicativo possa reconhecer os arredores. Depois de definidas, suas instruções para chegar até o destino aparecem sobrepostas à visualização da câmera na tela para guiá-lo.

O Apple Maps usa a câmera do iPhone de modo semelhante quando você solicita instruções de rotas a pé em cidades compatíveis com o serviço.

Scanner

Além da função de guia turístico, a câmera do celular pode funcionar também como um scanner para documentos e QR codes. No IOS, você pode usar o aplicativo “Notas”. Ao criar uma nova anotação, pressione o ícone da câmera na barra de ferramentas e selecione “Digitalizar documentos”.

O aplicativo Google Drive tem uma ferramenta de digitalização semelhante. Toque no botão “+” e selecione “Digitalizar”.

O aplicativo de câmera em alguns celulares Samsung consegue detectar um documento e digitalizá-lo quando você direciona o telefone para o papel.

Música

O microfone do celular também ganhou novos poderes. Um dos motivos: a aquisição do aplicativo de reconhecimento de música Shazam pela Apple em 2018. O recurso Auto Shazam – que tenta identificar uma música tocada nas proximidades – funciona tanto nas versões para IOS como Android e pode ser ativado ao pressionar e segurar o botão “Shazam” quando o aplicativo estiver aberto.

Ajuda

Em um iPhone 8 ou posterior, mantenha pressionado o botão do lado direito e um dos botões de volume até ver o controle “SOS de emergência” na tela, e arraste o dedo para ligar para o número de emergência. Nas configurações, você pode habilitar o celular para fazer uma chamada de emergência pressionando o botão lateral cinco vezes. Em celulares com sistema operacional Android com um botão liga/desliga, mantenha esse botão pressionado até aparecer o ícone de emergência deslizante e toque nele. Em um telefone sem esse botão, tente deslizar o dedo para baixo na tela para acessar as “Configurações Rápidas” do modo de emergência ou deslizar de baixo para cima para acessar o botão de “Chamada de emergência”. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e The New York Times.

