Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Já tradicionais na programação mensal do Shopping João Pessoa, em Porto Alegre, as oficinas de crochê e tricô do projeto Fios Que Aquecem em Quadradinhos estão de volta.

A edição de número 14 do evento no estabelecimento comercial acontece nesta quinta-feira (30), das 17h30min às 20h30min, no Otto Café (segundo pavimento). O valor é de R$ 50, dando direito a todo o material. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (51) 99985.1520.

Durante as atividades, as alunas aprendem desde os primeiros pontos até arranjos mais elaborados. A parceria do projeto com o Shopping João Pessoa, que vem desde 2019, já resultou em 13 oficinas, reunindo cerca de 150 pessoas e produzindo 8.400 quadradinhos de lã que se transformaram em 280 mantas, todas encaminhadas para cinco instituições de caridade.

O Fios Que Aquecem em Quadradinhos é um projeto da Na’Amat Porto Alegre, uma organização não-governamental feminina judaica.

