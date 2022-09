Dicas de O Sul Shows Pampeanos prosseguem até o feriado de terça-feira no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Marcelo Warth Neto | 17 de setembro de 2022

Comunicador Evandro Leboutte, Fofa Nobre e o Grupo Acords no piquete "Liberdade e Rádio Liberdade" Foto: Rede Pampa Comunicador Evandro Leboutte, Fofa Nobre e o Grupo Acords no piquete "Liberdade e Rádio Liberdade". (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

Os tradicionais Shows Pampeanos, promovidos pela Rádio Liberdade, a “emissora de bota e bombacha” da Rede Pampa de Comunicação, prosseguem até terça-feira (20), feriado da Revolução Farroupilha, no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre.

As apresentações são gratuitas e ocorrem diariamente no piquete “Liberdade e Rádio Liberdade”, localizado no Lote 13 do Setor A do Parque Harmonia.

Além de acompanhar os shows de grandes nomes da música gaúcha e tomar o seu chimarrão, o público, de todas as idades, pode degustar produtos como geleias, azeite de oliva e pão de alho. O piquete, situado próximo ao parque de diversões, também conta com serviço de copa.

Sob o comando do comunicador e diretor da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte, os shows são transmitidos ao vivo por todos os canais da emissora e também em lives nas redes sociais.

“Esperamos de braços abertos a grande família da Rádio Liberdade”, diz Leboutte, que, junto com as prendas e os peões do piquete, recebe a todos com muita hospitalidade.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a emissora pode ser sintonizada em 83,3 FM e, no Litoral Norte gaúcho, em 99,7 FM, além dos aplicativos, do site www.rdliberdade.com.br e do canal 300 da Claro/Net TV.

