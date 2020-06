Acontece Sicredi realiza campanha “Eu Coopero com a Economia Local” para estimular o consumo e o desenvolvimento econômico regional

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

(Foto: Divulgação)

Para reforçar a importância dos pequenos empreendedores e do cooperativismo como motores da economia brasileira, o Sicredi (instituição financeira cooperativa) lançou a campanha “Eu Coopero com a Economia Local”, que tem como objetivo engajar as pessoas em prol da economia de sua região.

A estratégia pretende impactar positivamente diversos públicos, desde pequenos comerciantes e produtores rurais, para que se sintam apoiados pela campanha; associados do Sicredi, para que contribuam com a divulgação das mensagens e aproveitem oportunidades de negócio que possam surgir com ela; e consumidores, para que se conscientizem sobre seu papel na movimentação da economia de suas regiões por meio de seu comportamento de consumo.

“Nós vivemos décadas em uma economia globalizada, agora tem que ser uma economia regional. Muitas pessoas sofrendo, sem empregos, o comércio fechado e vão reabrir agora, então é importante ter o apoio de toda a população da região para que privilegie o comércio local, comprando na sua farmácia, no mercado, contratando pessoas da região, isso é muito importante para recuperação da nossa economia”, destacou o presidente do Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow.

A iniciativa também convida entidades e os meios de comunicação para se engajarem e fortalecer a propagação do movimento. Um hotsite também será criado para servir de fonte de informações sobre a iniciativa e ferramenta de apoio aos empreendedores locais. O espaço disponibilizará conteúdos em vídeo e e-books com dicas de como trabalhar os negócios nos meios digitais e uma plataforma de personificação de peças digitais de divulgação, além de acesso a outras ferramentas que podem auxiliar na gestão do empreendimento.

A prioridade de relacionamento com fornecedores locais é uma política do Sicredi por meio da atuação das suas 110 cooperativas de crédito. Só em 2019, foram mais de R$ 550 milhões injetados na economia, por meio de pagamentos a fornecedores locais pela instituição.

