Simaria posa com biquíni e brinca com óculos gigante

A cantora Simaria, da dupla com Simone, posou com biquíni no sábado (15) e brincou com seus óculos gigante. “Eu e meu Para-brisa que amooo. Bom fim de semana”, escreveu a morena de 38 anos.

“O ciclope que eu amo”, brincou uma internauta ao mencionar o personagem da Marvel. “O meu amor por você é maior do que esse para-brisa”, completou outra.

Outro para-brisa

Na terça-feira (11) Simaria também exibiu um decote generoso usando uma lingerie preta e um outro óculos diferentão que rendeu comentários.

“Esse óculos faz lembrar o para-brisa do Fiat 147. Uahsushsu discreto”, brincou o seguidor. Já outros, preferiram exaltar a beleza da sertaneja. “Não tem nem como chamar essa mulher de feia. Rainha”, afirmou outro. “A pura perfeição”, acrescentou um terceiro.

As “Coleguinhas” interagiram com os fãs desejando um bom dia. “Bom dia família!!! Que tal começar essa terça com muito ânimo e alegria?! tenham um dia lindo Coleguinhas”, escreveram na ocasião.

Recentemente, a irmã de Simaria, Simone, com quem faz dupla, anunciou gravidez do segundo filho. “E não é que o bichinho veio?”, brincou a artista.