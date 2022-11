Porto Alegre Simers lança campanha para evitar venda do hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre

Por adm | 17 de novembro de 2022

O presidente Marcos Rovinski alertou sobre o perigo da venda da entidade e os desafios do processo de negociação para quitar dívidas trabalhistas no valor de R$ 35 milhões

Preocupado com o fechamento de mais de 200 leitos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) lançou a campanha “Salvem o Beneficência Portuguesa”.

Em vídeo divulgado no canal do Youtube da entidade, o presidente Marcos Rovinski alertou sobre o perigo da venda da entidade e os desafios do processo de negociação para quitar dívidas trabalhistas no valor de R$ 35 milhões.

Rovinski, nascido no Beneficência Portuguesa, defende que o hospital volte a ter importância, protagonismo e relevância. Segundo ele, a possibilidade de venda desta casa centenária, cenário importante da história médica gaúcha, precisa ser evitada.

“O Simers defende a manutenção daquele equipamento de saúde, revitalizado mantendo a missão de atender a população.” Segundo ele, com a soma dos esforços da comunidade e do poder público será possível que o Beneficência Portuguesa volte a ter o seu funcionamento garantido para o bem da população de todo o Rio Grande do Sul.

“Defender os médicos e defender o Beneficência Portuguesa é defender a saúde”, conclui Rovinski no vídeo.

