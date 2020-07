Bem-Estar Simers comemora o aniversário de Bagé de forma diferenciada

17 de julho de 2020

Pousada do Sobrado integra a rota turística de Bagé, que completou 209 anos. (Foto: divulgação)

No aniversário de 209 anos da cidade de Bagé, comemorado nesta sexta-feira (17), o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) promove ação diferenciada, para exaltar a importância de preservar a vida, com hábitos de higienização das mãos, principalmente, neste período de pandemia do coronavírus.

O presidente da entidade médica, Marcelo Matias, ao explicar que “neste ano, todas as comemorações de aniversário foram diferentes”, ressaltou que “o Simers, de forma prática presenteia os médicos, os profissionais da saúde e a população com dispenser de álcool gel, disponíveis na entrada dos hospitais, para passar uma mensagem prática sobre o desejo de que todos tenham cuidados com a saúde e muitos anos de vida”.

O Diretor de Interior do Simers, Fernando Uberti, destaca que a cidade de Bagé tem importância estratégica para o nosso Estado, não só pelo tamanho da sua população, mas por sua importância histórica. “Isso se manifesta na área da Saúde e da Medicina, pelos profissionais que atuam e atuaram na cidade. Bagé é um polo regional de desenvolvimento das ações do Simers e estamos sempre atentos para as necessidades de saúde do município e dos médicos”, afirmou.

O Simers instalará um dispenser de álcool em gel em dois hospitais da cidade, como forma de contribuir no combate à pandemia da Covid-19 e fortalecer a campanha “Consciência”, lançada para reforçar a importância da prevenção contra doenças, através da higienização das mãos.

