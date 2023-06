Saúde Simers encaminha ofício à direção do GHC sobre plano de contingência nas emergências

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O sindicato busca informações sobre o que está sendo feito para garantir leitos e assistência aos pacientes que chegam ao Hospital da Criança Conceição (HCC). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia oficial em que inicia a estação mais fria do ano, 21 de junho, o Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) buscou informações com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) para saber o que está sendo feito para garantir leitos e assistência às crianças que chegam ao Hospital da Criança Conceição (HCC) e às unidades de saúde que formam o complexo. A medida se dá por meio de ofício encaminhado à direção e faz parte das ações da campanha S.O.S. Pediatria do Simers, que em 2023 está em sua segunda edição para buscar soluções ao cenário de precariedade no atendimento infantil.

“Os dias mais rigorosos do inverno ainda estão por vir. Por isso, tendo em vista o aumento da demanda de atendimentos pediátricos e a consequente superlotação das emergências pediátrica, o Simers quer saber se há um plano de contingência, com a contratação de mais médicos para evitar a sobrecarga de trabalho e a desassistência na área”, afirma o coordenador do Núcleo de Pediatria da entidade, Daniela Wolff.

No documento, o Simers também questiona se existe algum comitê de crise para tratar do tema, bem como treinamento para a equipe, formada por médicos, enfermeiros e técnicos. Nesta quarta-feira, o HCC registrava 24 pacientes internados na emergência, mas apenas 16 leitos, o que representa 150% de ocupação no hospital que atende crianças de todo o Estado, na faixa de 0 a 13 anos.

S.O.S. Pediatria

Daniel explica que o objetivo é encaminhar ofícios para as demais emergências pediátricas da Capital e das principais cidades gaúchas. “É urgente a necessidade de mudarmos a realidade dos pacientes pediátricos no nosso Estado, pois sabemos que, dos 497 municípios gaúchos, 209 cidades não têm o número adequado de pediatras”, ressalta o diretor do Simers.

Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e também revelam que 130 municípios não têm nenhum pediatra para atendimento, bem como 79 contam com menos de um pediatra para cada mil habitantes, de zero a 14 anos. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza 17 pediatras para cada 100 mil habitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/simers-encaminha-oficio-a-direcao-do-ghc-sobre-plano-de-contingencia-nas-emergencias/

Simers encaminha ofício à direção do GHC sobre plano de contingência nas emergências

2023-06-23