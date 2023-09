Rio Grande do Sul Simers realiza mutirão de arrecadação de doações às famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os donativos podem ser entregues na sede do Simers em Porto Alegre ou nas sedes do interior. Foto: Divulgação Os donativos podem ser entregues na sede do Simers em Porto Alegre ou nas sedes do interior. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por meio do Núcleo Acadêmico e do Hub de Solidariedade, está promovendo um “Mutirão do Bem”, para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas que afetaram o Estado nos últimos dias.

Para tanto, a entidade médica abriu um canal para que médicos que desejam se voluntariar em ações de atendimento possam se cadastrar. A logística e orientação será da Defesa Civil e Secretaria Estadual da Saúde. O endereço para se cadastrar é https://lp.simers.org.br/medicos-voluntarios.

Vários itens já estão sendo recebidos, bem como a disposição de médicos para atuarem nas cidades mais impactadas pelos eventos climáticos.

Doações prioritárias

Além desse movimento com a categoria, o Simers faz um chamado à sociedade para colaborar com doações de itens essenciais, como água mineral, agasalhos, cobertores, talheres, colchões, materiais de limpeza e higiene.

Os donativos podem ser entregues na sede do Simers, localizada na Rua Coronel Corte Real, nº 975, em Porto Alegre, ou nas sedes do sindicato no interior, durante o horário comercial.

O site Trote Solidário, espaço online organizado pelo Núcleo Acadêmico Simers (NAS), que há 15 anos promove esta ação pioneira, após o encerramento da campanha 2023/2, abriu canal para concentrar as doações às pessoas atingidas, especialmente nos municípios de Lajeado e da região do Vale do Taquari, onde há grande número de desabrigados.

“Esse é um momento de união, de solidariedade e de grande atenção com a saúde da população. Estamos mobilizando nossa equipe e nossos diretores, a fim de minimizar as perdas e amparar as famílias atingidas”, afirma o presidente do Simers, Marcos Rovinski, que está atento também à situação das unidades de saúde que foram afetadas, a partir de relatos de médicos e da própria Defesa Civil.

Serviço

Canal para cadastro no mutirão

O endereço para se cadastrar é https://lp.simers.org.br/medicos-voluntarios

O que doar?

Materiais de higiene pessoal e limpeza, colchões, cobertores, talheres e água mineral,

Onde doar?

Sede do Simers: Rua Corte Real, 975, bairro Petrópolis – Porto Alegre

Sedes no interior:

Passo Fundo: Endereço: 2001, R. Uruguai – Boqueirão, Passo Fundo – RS

Pelotas: Endereço: R. 7 de Setembro, 160 – Centro, Pelotas – RS

Santa Maria (Sindomed): R. Pinheiro Machado, 2380 – Centro, Santa Maria – RS

Rio Grande (Simerg): Rua Barão de Cotegipe, número 443, Centro, Rio Grande – RS

Horário: das 9h às 18h

Canais para doação online

O endereço para doações online é https://www.doealimentos.com.br/Inicial/referrer=troteunivates2023

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/simers-realiza-mutirao-de-arrecadacao-de-doacoes-as-familias-atingidas-pelas-chuvas-no-rio-grande-do-sul/

Simers realiza mutirão de arrecadação de doações às famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

2023-09-09