Magazine Simone conta curiosidade da vida íntima com o marido em vídeo divertido

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Ao que tudo indica em breve Simone deve ser mãe de novo. A sertaneja contou que já começou a tentar engravidar Foto: Reprodução/Instagram

Simone voltou a falar de sua vida íntima com o marido, Kaká Diniz, mas dessa vez em um vídeo divertido em seu canal no YouTube, que já tem mais de 1 milhão de inscritos.

A irmã de Simaria contou que ela e Kaká falariam nomes das partes íntimas masculina e feminina, que variam de região para região. E o pai de Henry revelou os apelidos que a mulher deu para o seu pênis. “Golias, galalau, incrível Hulk”, disse, fazendo a sertaneja gargalhar. Em outro momento do vídeo, Simone assumiu que nunca conseguiu fazer sexo anal.

“A gente já tentou, mas isso aí é outra história”. “Porque só tentou?”, quis saber o marido. “Porque não dá pra vencer esse Golias”, divertiu-se a cantora. Em 2017, durante participação no “Altas Horas”, da TV Globo, Simone perguntou à sexóloga Laura Müller como poderia fazer sexo anal sem sentir dor. Apesar das dicas, pelo visto a artista não conseguiu seu objetivo.

Em outro momento curioso do vídeo, a artista quis saber se o marido teria coragem de depilar com cera suas partes íntimas. “Eu já fiz uma vez”, confessou Kaká. “Mentira!”, reagiu Simone, surpresa. “Fiz pra ver como era. E pra nunca mais. O problema foi depilar a virilha”, ele assumiu. E explicou: “Homem sofre com cabelo. É muito cabelo”.

Ao que tudo indica em breve Simone deve ser mãe de novo. A sertaneja contou que já começou a tentar engravidar. “Estou com 36, a idade está chegando. Os 40 estão se aproximando, então estou treinando. Mas tem que esperar o tal do dia certo, né? Não deu certo no mês, tem que esperar o outro…”, afirmou.

E brincou ao dizer que, por enquanto, seu único problema é o novo vício do marido. “Já tem mais ou menos uma semana ou mais que eu estou subindo para o quarto só. E ele fica na sala de cinema com o videogame, gente”, afirmou. Mas garantiu que, apesar disso, se não conseguir engravidar naturalmente nos próximos meses deve recorrer à ciência. “Se não vier até 2021, a gente faz inseminação. De algum jeito vai dar certo!”.

