Celebridades Larissa Manoela deixa barriga definida à mostra em look com trend da moda

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Larissa Manoela aderiu a moda em sua retomada e declarou seu amor ao estilo Foto: Instagram/Larissa Manoela

Larissa Manoela se jogou com tudo na tendência tie dye. A técnica de tingimento tem feito sucesso entre as famosas durante a quarentena, medida essencial para conter a disseminação do coronavírus Brasil, seja em camisetas, moletons e até maiôs.

Neste domingo (26), a atriz trouxe um pouco mais de cor para o seu dia e usou um conjunto. O look pode ser encontrado no site da marca por R$ 369. “Não é porque tá nublado que a gente não vai colorir, né?”, escreveu em seu perfil no Instagram.

O tie dye oferece à peça um aspecto machado e foi moda nos anos 60, adotada pelos hippies nos anos 70, e incorporada pela turma dos skatistas nos anos 90. O mix de cores, que produz padronagens aleatórias e únicas, pode aparecer em tons neutros, pastel, vibrantes e até o neon.

Larissa Manoela aderiu a moda em sua retomada e declarou seu amor ao estilo. Adepta do look, a cantora deixou a barriga à mostra e posou com o namorado, Léo Cidade, nas imagens. Na internet, o shape definido da artista roubou a cena. “Que corpo”, falou uma. “A barriga dela, amados”, notou outra. “Mulherão da p***”, observou um terceiro.

