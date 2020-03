Celebridades Simone, da dupla com Simaria, é surpreendida pelo marido e renova votos em Las Vegas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

A celebração contou com a presença do filho do casal, Henry Diniz Foto: Divulgação A celebração contou com a presença do filho do casal, Henry Diniz. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Simone, da dupla com Simaria, renovou os votos de casamento com Kaká Diniz, na segunda-feira (02), em Las Vegas (EUA). A cantora foi surpreendida com uma cerimônia organizada pelo marido no jardim do Hotel Ceasars Palace.

A celebração contou com a presença do filho do casal, Henry Diniz, 5. “Como é bom ter um parceiro na vida como o Kaká. Pai e marido tão presente, que faz questão de me surpreender a todo instante, amei e, sim, eu aceito me casar novamente com o Kaká”.

A família está de férias nos Estados Unidos após Simone e Simaria realizarem a gravação do DVD Bar da Coleguinhas 2 e uma turnê de carnaval. Simone e Kaká são casados desde 2013, e já tinham feito outra comemoração de renovação de votos em 2015, também em Las Vegas.

