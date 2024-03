Porto Alegre Procuradora municipal Simone Somensi comandará a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Futura titular assumirá o cargo no dia 5 de abril, com a saída de André Machado para a eleição municipal. (Foto: Divulgação/TJ-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante ato que marcou nesta sexta-feira (8) o lançamento da Rede de Proteção à Mulher em Porto Alegre, a procuradora municipal Simone Somensi foi anunciada como nova titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária da capital gaúcha. Atual adjunta da pasta, ela assumirá o cargo no dia 5 de abril, quando André Machado deixará o cargo para concorrer a vereador na eleição deste ano.

Simone é natural de Bento Gonçalves (Serra Gaúcha) e formada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Advocacia Municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Escola Superior de Direito Municipal, integrou gestões na Associação de Procuradores Municipais de Porto Alegre (APMPA) e Associação Nacional de Procuradores Municipais (ANPM).

Foi também conselheira estadual da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e presidente da Comissão da Advocacia Pública da entidade entre 2015 e 2018. Procuradora do Município desde 2002, integrou unidade especializada do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e chefiou Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária.

“Recebo a missão como um reconhecimento ao meu trabalho, que faço com muita dedicação e amor. É uma honra conduzir a política habitacional do Município, em especial a de interesse social. Será uma gestão de continuidade, e sou grata ao prefeito pela oportunidade”, declarou. O anúncio de seu nome foi antecipado em quase um mês como gesto simbólico em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nessa sexta-feira.

O prefeito Sebastião Melo elogiou: “Ao longo dos mais de 20 anos como procuradora, Simone se consolido como um quadro técnico muito qualificado e líder na pauta da regularização fundiária. É uma sucessão natural que dá continuidade ao trabalho que temos construído pela habitação popular, um desafio imenso nas grandes cidades”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/simone-somensi-sera-secretaria-de-habitacao-e-regularizacao-fundiaria-de-porto-alegre/

Procuradora municipal Simone Somensi comandará a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre

2024-03-08