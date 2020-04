Celebridades Simony aproveita dia de sol para se bronzear e absorver vitamina D

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

Simony ganhou elogios ao postar foto de biquíni. Foto: Reprodução/Instagram Simony ganhou elogios ao postar foto de biquíni. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Simony, 43 anos, aproveitou o sol no sábado (11) para absorver as doses diárias de vitamina D e também, como ela própria disse na legenda, para “recarregar as energias e ativar a melanina”.

Para isso, a cantora usou um biquíni fio-dental e fez questão de exibir as curvas em uma foto postada nas redes sociais. Comentários não faltaram elogiando seu ”popozão” exposto no clique. “Bumbum lindo”, observou um fã. “Que popô é esse, que popô gigante, ganhei meu dia”, acrescentou outro.

Também teve comentário da musa fitness, Gracyanne Barbosa, que escreveu: “Linda”. E logo ganhou resposta de Simony: “Não chega nem perto do seu”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades