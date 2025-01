Bruno Laux Sinalização de Gusttavo Lima sobre possível candidatura à Presidência em 2026 gera reação entre lideranças bolsonaristas

Por Bruno Laux | 3 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ambições ao Planalto

Em entrevista ao portal Metrópoles, o cantor sertanejo Gusttavo Lima manifestou intenção de se candidatar à Presidência da República em 2026. Se apresentando como um empreendedor que sabe “como fazer a roda girar”, o artista revelou que iniciará em breve um diálogo com partidos alinhados aos seus ideais para entrar na política.

Candidatura desagradável

A sinalização de Gusttavo Lima como possível candidato ao Planalto em 2026 gerou um alvoroço de telefonemas no entorno de Jair Bolsonaro. Destacando que o cantor havia mencionado apenas uma eventual candidatura ao Senado, alguns aliados do ex-presidente viram com maus olhos as intenções de conquistar a Presidência expressas pelo artista.

Eleição no Senado

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agendou para o dia 1º de fevereiro a eleição da nova Mesa Diretora do Senado. Entre as expectativas para o pleito, tem destaque o favoritismo consolidado de Davi Alcolumbre (União-AP) assumir a presidência da Casa Legislativa, que já ocupou entre 2019 e 2021.

Nome para a Esplanada

Seguindo o movimento do Centrão na busca de mais espaço no governo, o Progressistas deve tentar conquistar uma vaga na Esplanada para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ainda que o chefe parlamentar não tenha definido qual será seu futuro ao deixar o comando da Casa Legislativa, correligionários de seu entorno seguem tentando articular uma indicação de seu nome para o corpo ministerial.

Alistamento feminino

Mulheres que completam 18 anos em 2025 que possuem interesse em ingressar nas Forças Armadas já podem realizar o alistamento militar voluntário feminino. Iniciado na última -feira, o período de inscrição seguirá até o dia , oferecendo 1,4 mil vagas às mulheres que cumprirem determinados requisitos de recrutamento.

Vagas do FIES

O Ministério da Educação anunciou nesta -feira que o Fundo de Financiamento Estudantil (2025) contará com 112,1 mil novas vagas em 2025. Definido pelo Comitê Gestor do programa, o número de postos será distribuído entre 67,3 mil vagas para o primeiro semestre e 44,8 mil para o segundo.

Deputados nas prefeituras

Nove deputados federais renunciaram aos seus mandatos no dia 1º de janeiro para assumir o cargo de prefeito em municípios brasileiros. Do total, sete parlamentares atuavam como titulares, enquanto dois congressistas seguiam como suplentes no exercício do cargo.

Apoio parlamentar

De olho no favoritismo do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para as presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski vem planejando encontros com os parlamentares. O chefe ministerial pretende dialogar em fevereiro com os congressistas sobre a PEC da Segurança, que vem sendo alvo de represálias entre alguns governadores.

Fraudes telefônicas

Aguarda votação na Comissão de Segurança Pública do Senado uma proposta do senador Jader Barbalho (MDB-PA) que estabelece medidas contra fraudes realizadas por telefone. O texto, ainda sem relator definido, determina que as operadoras criem um mecanismo para denunciar números suspeitos de envolvimento em golpes e enviem a identificação dos contatos irregulares para as autoridades competentes.

Cartilha cultural

O Ministério da Cultura lançou nesta semana a “Cartilha Parlamentar 2025”, que apresenta aos deputados e senadores um guia detalhado para o encaminhamento de emendas e a construção de iniciativas voltadas ao fortalecimento da cultura no Brasil. O documento apresenta o segmento como um campo de trabalho e transformação social, destacando a necessidade de parceria entre os diferentes âmbitos de poder na consolidação de políticas de Estado na área.

Reiniciação de obras

Encerra nesta -feira o prazo para que gestores estaduais e municipais regularizem e assinem o Termo de Repactuação para Retomada de Obras na Saúde, junto ao governo federal. O Ministério da Saúde afirma que há uma série de obras paralisadas ou interrompidas que estão aptas para serem reiniciadas, mas que ainda dependem da resolução de pendências pelos entes federados.

População nas ruas

Dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da UFMG, apontam que o número de pessoas vivendo nesta condição aumentou em 25% no Brasil ao longo de 2024. O total de 327,9 mil cidadãos representa 14 vezes mais do que o registrado onze anos atrás, quando haviam 22,9 mil pessoas integradas ao contexto em questão.

População nas ruas II

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social encaminhou nesta semana mais de R$3,5 milhões para dez municípios que possuem Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação de Rua. O montante visa aprimorar o atendimento da população gaúcha nesta situação, a qual teve um aumento de 5,3% entre abril e agosto de 2024, durante as enchentes.

Constrangimento da Capital

O ministro da Secom da Presidência, Paulo Pimenta, criticou nas redes sociais nesta -feira a falta de manutenção das casas de bomba e limpeza de bueiros em Porto Alegre, um dia após novos alagamentos atingirem a cidade. Atribuindo a situação dos equipamentos e estruturas à responsabilidade da prefeitura, o chefe ministerial afirmou que a Capital “foi constrangida no primeiro dia do ano”.

Modernização do Executivo

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou nesta -feira à Câmara de Vereadores sete projetos de lei que tratam da organização administrativa do Executivo para o mandato 2025/28. Com foco na modernização da máquina pública, o conjunto de medidas integra, entre outros textos, o projeto que prevê a criação da Secretaria Municipal Geral de Governo, destinada ao auxílio do prefeito na coordenação da gestão pública.

Chapa cassada

A Justiça gaúcha decidiu nesta -feira pela cassação dos diplomas do prefeito de Rio Pardo, Rogério Luiz Monteiro, e do seu vice, Alceu Seehaber, acusados de abuso de poder político. A determinação, que atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral, estabeleceu ainda a declaração de inelegibilidade de ambos os líderes municipais até outubro de 2032.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/sinalizacao-de-gusttavo-lima-sobre-possivel-candidatura-a-presidencia-em-2026-gera-reacao-entre-liderancas-bolsonaristas/

Sinalização de Gusttavo Lima sobre possível candidatura à Presidência em 2026 gera reação entre lideranças bolsonaristas

2025-01-03