Sindicatos americanos defendem rejeição de compra da MGM pela Amazon

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

A Amazon anunciou a oferta de 8,45 bilhões de dólares em maio. (Foto: Reprodução)

Quatro grandes entidades sindicais defenderam que a agência de proteção dos consumidores e da concorrência (FTC) dos Estados Unidos se oponha à compra da Metro-Goldwyn-Mayer Studios pela Amazon, afirmando que o negócio vai reduzir a competição no mercado de streaming de vídeo.

A Amazon anunciou a oferta de 8,45 bilhões de dólares em maio, afirmando que a compra do famoso estúdio de cinema dos Estados Unidos, que detém franquias como a James Bond, daria à empresa um acervo de filmes e programas de televisão para que possa competir com rivais como Netflix e Disney+.

Os sindicatos, em um estudo produzido por uma entidade que eles chamaram de “Strategic Organizing Center”, argumentam que o negócio vai levar o acervo da Amazon para mais de 55 mil títulos, sem contar os em desenvolvimento, o que dará à empresa um incentivo maior para promover discriminação contra rivais. A Netflix tem o segundo maior catálogo, com pouco menos de 20 mil títulos, segundo o documento.

“A perspectiva da Amazon adquirir uma série de conteúdos adicionais da MGM deveria soar alarmes”, afirmou o grupo. “Com o controle do vasto acervo da MGM, a Amazon vai ter suficiente poder no mercado de streaming para elevar preços para competidores ou consumidores.”

As entidades sindicais — Service Employees International Union, International Brotherhood of Teamsters, Communications Workers of America e United Farmworkers — enviaram a carta a Holly Vedova, diretora do gabinete de concorrência da FTC.

