Saúde Saiba como a alimentação pode influenciar nas olheiras e bolsas abaixo dos olhos

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

A retenção de líquidos favorece o surgimento de olheiras e o inchaço. (Foto: Reprodução)

As olheiras e/ou bolsas abaixo dos olhos são condições que incomodam esteticamente e, embora não tendem a ser sinal de uma condição séria de saúde, podem ser resultados de uma série de fatores, incluindo hábitos diários. As informações são do “The Sun”.

É comum associar as olheiras ao sono e cansaço, mas o optometrista Roshni Patel alerta que a causa vai além de uma noite de sono, trata-se de práticas diárias, iniciando pela alimentação.

“O sal estimula a retenção de líquidos no corpo e pode resultar no acúmulo de fluidos sob os olhos. Uma redução na ingestão de sal pode ajudar a reduzir o inchaço. Para aqueles que lutam contra a anemia, comer alimentos ricos em ferro também pode ajudar a amenizar, pois permitem que o aumento do oxigênio alcance os tecidos do corpo, evitando o aparecimento de olheiras”, indica o especialista.

Além da alimentação, outros cinco fatores podem contribuir para as manchas escuras sob os olhos; veja:

Retenção de líquidos

Algumas pessoas estão mais predispostas à retenção de líquidos — fator comum no envelhecimento, visto que pele dos olhos fica mais fina e pode resultar em inchaço —, e isso favorece ao surgimento de bolsas e olheiras, especialmente pela manhã e após uma refeição salgada.

Alergias

Algumas alergias podem ser motivo para te fazer sofrer com bolsas nos olhos. Se não tiver certeza do que está desencadeando, vale consultar um médico para encontrar causa e te ajudar reduzir sua exposição ao alérgeno.

Fumar

Fumar pode contribuir para a formação das bolsas, pois a nicotina encontrada nos cigarros afeta diretamente a qualidade do sono, que além de ocasionar em cansaço, aumenta os fluidos corporais. Além disso, o hábito prejudica a elasticidade da pele e reduz a produção de colágeno, favorecendo o inchaço e flacidez.

Uma condição hereditária

Algumas pessoas podem seguir todas as dicas para evitar as olheiras e bolsas, mas não conseguirão, porque se tratam de condições hereditárias. Portanto, se você tem um histórico familiar de olheiras e/ou bolsas abaixo dos olhos, saiba que esse pode ser o motivo das suas. Para amenizar, vale fazer compressas frias pela manhã ou antes de sair de casa, de modo a reduzir a aparência temporariamente.

Exposição ao sol

Se você costuma se expor ao sol frequentemente, e sem proteção necessária aos olhos, seu corpo pode ter uma resposta natural inflamatória para tentar protegê-los. Os danos do sol e o excesso de calor geralmente causam inchaço e manchas.

Como evitar ou reduzir as olheiras e bolsas:

— Tenha sono mais longo e consistente;

— Em caso de alergia, use o anti-alérgico recomendado pelo seu médico;

— Reduza o estresse;

— Coma menos sal e inclua na dieta alimentos ricos em ferro;

— Lembre-se de tirar a maquiagem antes de dormir;

— Realize compressa fria;

— Reduza a ingestão de álcool;

— Use protetor solar e óculos de sol com proteção UV;

— Inclua creme de retinol em sua rotina diária de cuidados com a pele;

— Beba água e se mantenha hidratada.

