Saúde Covaxin tem efetividade de 50% contra casos sintomáticos

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

O governo brasileiro chegou a negociar doses da vacina indiana, mas a compra foi suspensa após denúncias de irregularidades. (Foto: Reprodução/Instagram/Bharat Biotech)

Um estudo publicado na revista The Lancet nesta terça-feira (23) apontou que a vacina Covaxin, produzida pela indiana Bharat Biotech, tem efetividade de 50% contra casos sintomáticos de covid-19. A pesquisa não avaliou a efetividade da vacina contra a hospitalização, casos graves e morte.

A efetividade da vacina é menor do que a eficácia sugerida pelos resultados de fase 3 (78%). Isso ocorre porque os dois conceitos são diferentes. A taxa de eficácia é medida em condições controladas nos estudos com voluntários, como nos testes de fase 3, enquanto que a efetividade é definida com base em dados da população vacinada, ou seja, no mundo real.

Essa análise do “mundo real” avaliou 2.714 trabalhadores de saúde do All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), em Nova Délhi (Índia), entre 15 de abril e 15 de maio de 2021. A variante delta foi a cepa dominante no país durante o período do estudo, o que pode justificar essa efetividade.

“Nosso estudo oferece um quadro mais completo de como a Covaxin se sai no mundo real e deve ser considerado no contexto das condições de surto de Covid-19 na Índia, combinado com o possível potencial evasivo da variante delta”, disse o professor de medicina do AIIMS, Manish Soneja.

Os funcionários receberam as duas doses. A efetividade da vacina ficou estável durante o período seguinte de sete semanas.

Os autores reconhecem que a efetividade da vacina é inferior à eficácia relatada e também observam que alguns fatores podem ser responsáveis por esse resultado: o estudo inclui apenas funcionários hospitalares, foi realizado durante o auge da segunda de Covid-19 e com a prevalência da variante delta, que pode ter contribuído para essa queda.

Três profissionais do Translational Health Science and Technology Institute (India) que não estavam envolvido no estudo ressaltaram que o declínio de efetividade da vacina durante o aumento de casos em um cenário com a delta não surpreende.

“A variante delta tem alta transmissibilidade, é muito infecciosa e virulenta. Esses atributos podem ter contribuído para uma redução de efetividade da vacina contra infecções sintomáticas. No entanto, diante do desafio de proteger o máximo possível da população, a vacinação deve continuar, assim como outras intervenções não farmacológicas”, disseram, em um comentário.

Vacina não é usada no Brasil

O governo brasileiro chegou a negociar doses da vacina indiana, mas a compra foi suspensa após denúncias de irregularidades. O contrato de compra da Covaxin foi suspenso pelo Ministério da Saúde depois que uma série de supostas irregularidades veio à tona em meio aos depoimentos da CPI da Covid.

Em julho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu encerrar o processo sobre o pedido de uso emergencial da vacina. A decisão foi tomada um dia após o laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolveu a vacina, anunciar a ruptura do memorando de entendimento que havia sido firmado com a empresa brasileira Precisa Medicamentos, que atuava na intermediação do contrato no Brasil.

A ruptura desse acordo fez com que a Covaxin ficasse sem representante nacional. Como o pedido de uso emergencial foi protocolado pela Precisa, na prática, o fim da representação formal prejudicou o avanço dos papéis. As informações são do portal de notícias G1.

