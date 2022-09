Rio Grande do Sul Síndico é preso por extorsão, fraude e outros crimes em condomínio na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Complexo residencial em Farroupilha foi visitado pela Polícia nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução)

Um homem de 44 anos e que atua como síndico em um conjunto de prédios residenciais em Farroupilha (Serra Gaúcha) foi preso preventivamente nesta segunda-feira (12). Ele é investigado pela Polícia Civil desde o ano passado, após denúncias de extorsão e outros crimes desde 2015, como administrador do condomínio.

Ele teria montado, por exemplo, um esquema de fornecimento clandestino de água aos mais de mil moradores dos 320 apartamentos, divididos em 16 edifícios em uma área no bairro Monte Pascoal. De acordo com o que foi apurado nos últimos meses, quem não pagava pelo serviço era submetido a constrangimento e até ameaça.

A lista de irregularidades apontadas pelos investigadores é ampla, incluindo extorsão (obtenção de dinheiro mediante chantagem), falsificação de assinaturas de condôminos e superfaturamento. O gestor lançava mão dessas práticas para ganhar dinheiro de forma indevida e se perpetuar no cargo, de forma fraudulenta.

Além da prisão preventiva, foram cumpridas ordens de busca e apreensão no apartamento do suspeito. Agentes também percorreram a residência do subsíndico e a portaria, à procura de documentos e outros materiais.

Um imóvel do síndico em Arroio do Sal (Litoral Norte) foi bloqueado pelas autoridades, assim como cinco carros de uma empresa de vigilância pertencente a ele e sediada no mesmo complexo residencial que foi alvo da Polícia.

Diversificação

Conforme as autoridades, o alcance do negócio vai além: o homem aproveitou a experiência “bem-sucedida” para abrir (em nome da esposa) uma firma de portaria e serviços gerais que atendia ao próprio complexo de prédios, garantindo assim outra fonte de renda paralela ao salário como síndico.

Estima-se que o suposto esquema é responsável pela movimentação de um montante superior a R$ 2 milhões ao longo dos últimos sete anos em que o condomínio passou a ser gerenciado pelo suspeito. Ultimamente, seus ganhos mensais giravam em torno de R$ 36 mil.

(Marcello Campos)

