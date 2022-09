Esporte Fora de casa, Inter vence São Paulo por 1 a 0 e está na final do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Por estar na decisão do nacional, o clube também garantiu uma vaga inédita na Copa Libertadores. Foto: Mauro Horita/CBF Por estar na decisão do nacional, o clube também garantiu uma vaga inédita na Copa Libertadores. (Foto: Mauro Horita/CBF) Foto: Mauro Horita/CBF

O Inter garantiu sua vaga na final do Brasileirão Feminino ao vencer o São Paulo por 1 a 0, nesta segunda-feira (12), em partida de volta das semifinais. O gol colorado foi marcado por Maiara. O título será decidido contra o Corinthians, que eliminou o Palmeiras. Os confrontos, de ida e volta, a serem realizados nos próximos dois domingos, 18 e 25, ainda não têm horários definidos. Por estar na decisão do nacional, o clube também garantiu uma vaga inédita na Copa Libertadores.

Tirando proveito do mando de campo, o São Paulo começou melhor, com postura agressiva. Foi sob este roteiro surgiram as duas primeiras oportunidades do confronto, ambas finalizadas por Micaelly. Primeiro, ela bateu falta venenosa aos 12 minutos, que tirou tinta da trave. Depois, aos 15 minutos, parou em grande defesa da goleira Mayara.

A resposta do Inter veio com Maiara. De fora da área, ela finalizou com força. Complicando a vida da goleira Carla, a bola picou a centímetros do gol. No susto, a rival conseguiu desviar a direção do chute, que beliscou o poste antes de sair em escanteio.

Em escanteio para as gaúchas, Duda Sampaio levantou na área com perigo, mas teve seu cruzamento cortado por Carla. Atenta, Millene ficou com o rebote, e devolveu para a camisa 10. Desta vez, ela alçou na segunda trave, no pé de Bruna Benites. Solicita, a capitã decidiu ser garçonete, e serviu Maiara, que de voleio marcou para o Inter.

O Colorado quase ampliou a vantagem nos minutos seguintes ao primeiro gol. Millene e Fabi, entre os 29 e 30 minutos, tiveram bons contra-ataques, mas pararam na goleira rival. Com suas defesas, Carla manteve o São Paulo vivo no jogo. O time da casa se voltou para o ataque e, através de consecutivos cruzamentos, mas sem oferecer perigo.

Ficha técnica

– São Paulo: Carla; Fernanda Palermo, Pardal, Thais Regina e Dani; Maressa (Duda Rodrigues), Yaya e Micaelly; Naná (Carol), Rafa Travalão e Shashá (Cacau). Técnico: Lucas Piccinato.

– Inter: Mayara; Capelinha, Bruna Benites, Sorriso e Isabela; Juliana, Duda Sampaio, Maiara (Isa Haas) e Fabi Simões; Millene e Lelê (Tamara). Técnico: Maurício Salgado.

