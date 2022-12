Acontece Sindienergia-RS destaca ações das indústrias gaúchas de energias renováveis

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Sindicato promoverá a primeira edição do Prêmio Destaques Renováveis nesta quarta. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) completa uma década de atuação exatamente no ano da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP27), onde as discussões para deter o agravamento da crise climática passaram pela defesa das chamadas “energias limpas”, como a eólica, solar, bioenergias, hidrogênio verde, entre outras alternativas.

Nesse sentido, o Sindienergia-RS irá destacar, na próxima quarta-feira (07), as principais ações das indústrias gaúchas do setor, quando também comemora seus 10 anos de fundação. Será a primeira edição do Prêmio Destaques Renováveis.

“Nossa intenção é valorizar anualmente a contribuição das pessoas que atuam na área de energia renovável e causam um grande impacto positivo para a sociedade gaúcha”, ressalta a diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindicato, Daniela Cardeal.

O evento, que ocorrerá na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, reunirá representantes de mais de 100 empresas ligadas ao setor, lideranças empresariais e políticas, além de agências de fomento, ONGs, consulados e embaixadas. O encontro também será uma oportunidade para as empresas apresentarem seus serviços e inovações.

