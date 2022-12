Acontece Médico Antônio Carlos Weston será cidadão honorário de Gravataí

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Weston é cirurgião geral e ex-presidente da Associação Brasileira de Câncer Gástrico (ABCG). Foto: Tonico Alvares/CMPA Foto: Tonico Alvares/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Honraria concedida a pessoas que nasceram no município de Gravataí, o título de Cidadão Honorário da cidade homenageia indivíduos de notória idoneidade, que tenham se destacado na prestação de serviços à comunidade ou por seu trabalho social, cultural e artístico.

Nesta quinta-feira (08), a Câmara Municipal de Gravataí realiza uma sessão solene para a entrega dos títulos a nomes “merecedores de gratidão e reconhecimento da sociedade”, conforme afirma o legislativo. Um desses homenageados será o professor e doutor Antônio Carlos Weston, cirurgião geral e ex-presidente da Associação Brasileira de Câncer Gástrico (ABCG).

Na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), o médico já ocupou as posições de diretor Científico e diretor do Exercício Profissional. Também foi presidente da Sociedade de Cirurgia Geral do Rio Grande do Sul.

A solenidade ocorrerá no Plenário José Mariano Garcia Mota, a partir das 19h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece