Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Sérgio Gabardo é sócio-fundador da Transportes Gabardo e atua ativamente em entidades patronais e de representação do setor de transportes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A atual diretoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) foi reeleita para conduzir a entidade no biênio 2023-24. A chapa única é liderada pelo empresário Sérgio Gabardo.

A votação aconteceu no dia 30 de novembro e mobilizou representantes das transportadoras gaúchas, que puderam votar na sede do sindicato, em Porto Alegre, ou através de cédulas enviadas pelos correios.

O trabalho da gestão prossegue normalmente, não estando marcada ainda a data para a posse oficial. Confira aqui a composição da diretoria eleita e do conselho fiscal.

Sobre Sérgio Gabardo

Sérgio Mário Gabardo nasceu em Nova Bassano, município do interior gaúcho, em 1956. Começou no setor como motorista de caminhão, transportando os produtos da lavoura da família. Hoje é sócio-fundador da Transportes Gabardo e atua ativamente em diversas entidades patronais e de representação do setor de transportes.

Além de presidente do Setcergs, é vice-presidente da Fenabrave – Sincodiv-RS, vice-presidente da Fetransul, vice-presidente do Banco de Alimentos de Porto Alegre e é membro do Conselho Superior da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).

Paralelamente ao histórico empresarial e no associativismo, Sérgio Gabardo tem envolvimento com uma série de projetos sociais, como a Liga Feminina de Combate ao Câncer e o Projeto Pescar, tendo sido paraninfo de uma das turmas do curso de Iniciação Profissional em Serviços de Logística. Durante a 22° TranspoSul, Feira e Congresso de Transporte e Logística, realizada em junho, recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre.

