Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv-RS

Na terça-feira (06), o Sincodiv-RS ( Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul) completará 25 anos no atendimento direto e indireto da rede de distribuição em todos os 497 municípios gaúchos.

“O Sincodiv-RS alcança toda a sua coletividade de associados e filiados com um olhar que vai além da defesa dos seus interesses institucionais. Alcançando, ainda, a continuidade do trabalho desenvolvido e a preservação dos investimentos feitos por aquelas empresas, inclusive, no sentido de colaborar com o crescimento econômico do nosso Estado. Atuamos com base no trabalho transparente e qualificado de cada distribuidor no Rio Grande do Sul . Esta não é uma comemoração só nossa, mas de cada empresa que acredita no solo gaúcho e aqui finca suas raízes com otimismo de tempos melhores”, disse o presidente da entidade, Paulo Siqueira.

O aniversário de 25 anos do Sincodiv-RS será celebrado na sede da entidade, em Porto Alegre. Na ocasião, as lideranças que representam o sindicato ao longo de mais de duas décadas de existência serão homenageadas.

