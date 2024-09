Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul têm mais de 13 mil vagas de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as unidades de atendimento intermediarão 4.129 oportunidades de trabalho Foto: Agência Brasil Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as unidades de atendimento intermediarão 4.129 oportunidades de trabalho. (Foto: ABr) Foto: Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (16), as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul realizam a intermediação de 13.721 oportunidades de emprego, nos mais variados segmentos. Desse total, 12.662 são permanentes, 993 temporárias, 14 para Jovem Aprendiz, 52 para estágio e 311 exclusivas para pessoas com deficiência e 9.291 aceitam indivíduos com esse perfil.

As oportunidades são atualizadas diariamente. Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar o Portal Emprega Brasil. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS.

Do total das 13.721 vagas, o setor econômico com maior quantidade é a indústria, com 33% das vagas, seguido pelos serviços, com 27%, e comércio, com 26%. Quase 80% não exigem experiência e 28% dispensam escolaridade mínima. Já 24% exigem Ensino Fundamental completo e 22% o Ensino Fundamental incompleto. Com relação a remuneração, 63% variam de um a 1,5 salários mínimos.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são: Erechim (1.564), Porto Alegre (850), Caxias do Sul (619), Bento Gonçalves (528) e Nova Santa Rita (388).

Ocupações com maiores números de vagas: alimentador de linha de produção (2.405), atendente de lojas e mercados (634), servente de obras (585), operador de caixa (500), pedreiro (466), faxineiro (451), vendedor de comércio varejista (446), auxiliar de logística (359) e repositor de mercadorias (322).

Vagas temporárias

As unidades de atendimento da FGTAS têm 993 vagas temporárias. O setor com mais oportunidades é de serviços com 36% das ocupações seguido pela indústria com 35% das vagas. Das oportunidades abertas 88% não exige experiência e 41% não exige escolaridade. A média salarial das oportunidades, 67% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

Agências com mais vagas abertas são: Santa Cruz do Sul (255), Pelotas (214), Capão da Canoa (99), Bento Gonçalves (50) e Nova Santa Rita (50). As ocupações com maior número de oportunidades são: auxiliar de linha de produção (364), trabalhador volante da agricultura (115), auxiliar de logística (113), atendente de lojas e mercados (80) e vigilante (30).

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, as unidades de atendimento possuem 4.129 vagas de trabalho, sendo 3.982 permanentes e 125 temporárias. O destaque é o setor de serviços com 40% das oportunidades, seguido pela construção com 19% e o setor da indústria com 18%.

Já em relação à experiência na função 65% das vagas não exigem experiência e a exigência de escolaridade 33% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 22% Ensino Médio completo. No que tange a remuneração das oportunidades, 59% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

Agências com maior número de vagas: Porto Alegre (850), Nova Santa Rita (388), São Leopoldo (355), Alvorada (321) e Novo Hamburgo (205).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (447), servente de obras (383), pedreiro (276), auxiliar de logística (217), vendedor de comércio varejista (153), repositor de mercadorias (110), atendente de lojas e mercados (108), ajudante de motorista (99), armazenista (99) e faxineiro (96).

Entrevistas nas Agências FGTAS/Sine

Trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego podem comparecer com documento de identificação com CPF e foto, ouatravés do Portal Emprega Brasil.

– Agência FGTAS/Sine Esteio (Rua engenheiro Henner de Souza, 150): quarta-feira (18) – 13h30 – 72 vagas – repositores (40), operador loja/caixa (20), conferentes de mercadoria (3), operador empilhadeira (2), zelador (5) e auxiliar de limpeza (2)

– Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

. segunda-feira (16) – 9h 50 vagas – auxiliar de linha de produção

. terça-feira (17) – 9h – 10 vagas – auxiliar de linha de produção

. quarta-feira (18) – 8h – 10 vagas – auxiliar de linha de produção

. quinta-feira (19) – 9h – 10 vagas – auxiliar de linha de produção

– Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

. segunda-feira (16) – 8h – 05 vagas – auxiliar de produção

10h – 05 vagas – auxiliar de produção

. terça-feira (17) – 9h – 06 vagas – trabalhador da avicultura de postura

10h – 08 vagas auxiliar de produção

. quarta-feira (18) – 9h30 – 10 vagas – auxiliar de produção (5) e soldador (5)

10h – 08 vagas – inspeção de qualidade

. quinta-feira (19) – 8h –08 vagas – auxiliar de produção

9h – 10 vagas – trabalhador da avicultura de postura (6) e operador de

incubadora (4)

– Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

. quarta-feira (18) – 13h30 – 05 vagas – auxiliar de produção

. quinta-feira (19) – 9h – 02 vagas – operador de caixa (1) e atendente de padaria (1)

13h30 – 30 vagas – auxiliar de produção

– Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahm, 1476)

. segunda e terça-feira (16 e 17) – 8h – 90 vagas – trabalhador polivalente no calçado

. quarta-feira (18) – 8h – 10 vagas – auxiliar de produção

13h- 05 vagas – auxiliar de carga pesada

. quinta-feira (19) 8h – 50 vagas – trabalhador polivalente no calçado

– Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

. terça-feira (17) – 8h30 – 16 vagas – ajudante de carga e descarga (8), motorista (2), ajudante de motorista (3), auxiliar administrativo PCD (1) e ajudante de carga e descarga PCD) (2)

. quarta-feira (18) – 13h – 05 vagas – operador de processo de produção

. quinta-feira (19) – 8h30 – 02 vagas –instalador de redes telefônicas e de comunicação de dados

– Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

. segunda-feira (16) – 8h – 05 vagas – auxiliar de cozinha

10h – 20 vagas – auxiliar de linha de produção

13h30 – 20 vagas – auxiliar de linha de produção

14h – 14 vagas – auxiliar de limpeza

. terça-feira (17) – 9h – 28 vagas – auxiliar de limpeza (1), ajudante de açougueiro (2), atendente de padaria (10), auxiliar de limpeza (1), empacotador (2), fiscal de caixa (1), motorista entregador (1), operador de caixa (7) e repositor (3)

. quarta-feira (18) – 8h – 15 vagas – auxiliar de produção (10) e auxiliar de cozinha (5)

. quinta-feira (19) – 08 vagas – auxiliar de produção

