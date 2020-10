Porto Alegre Sine encaminha candidatos para 43 vagas de emprego em supermercado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

As oportunidades são para universitários e pessoas com ensino fundamental e médio completos Foto: Ricardo Giusti/PMPA As oportunidades são para universitários e pessoas com ensino fundamental e médio completos. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

A partir desta terça-feira (13) até o dia 23 deste mês, o Sine Municipal de Porto Alegre encaminha candidatos para 43 vagas de emprego em um supermercado na Capital.

As oportunidades são para universitários e pessoas com ensino fundamental e médio completos. As cartas de encaminhamento são limitadas. Os interessados devem comparecer, das 8h às 17h, na sede do órgão, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, levando a carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Cursando Faculdade de Ciências Contábeis:

Auxiliar de Faturamento – 1

Ensino médio completo:

Fiscal de caixa – 3

Operador de caixa – 11

Chefe de loja – 1

Auxiliar de perdas e prevenção – 1

Conferente – 2

Encarregado de padaria – 1

Ensino fundamental completo:

Repositor – 10

Encarregado de açougue – 1

Auxiliar de açougueiro – 2

Balconista de açougue – 1

Padeiro – 1

Auxiliar de produção – 1

Atendente de padaria – 5

