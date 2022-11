Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.576 vagas de emprego cadastradas nesta semana

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Estão abertas 354 vagas para recenseador, 200 para atendente de lojas e mercados e 115 para atendente de lanchonete. Foto: Cesar Lopes/PMPA Estão abertas 354 vagas para recenseador, 200 para atendente de lojas e mercados e 115 para atendente de lanchonete. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A semana começa com 1.576 vagas disponíveis no Sine Municipal. O setor em destaque é o de serviços. Estão abertas 354 vagas para recenseador, 200 para atendente de lojas e mercados e 115 para atendente de lanchonete.

Na área de construção civil, as maiores oportunidades são para pedreiro, com 79 vagas, além de soldador, com 76, e caldeireiro instalador, com 55. Para pessoas com deficiência, são 18 vagas abertas para auxiliar de limpeza e porteiro.

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Sine no Território

O atendimento descentralizado de sexta-feira, 11, será no bairro Farrapos. A ação, em parceira com o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da região, será realizado na Paróquia Santíssima Trindade (rua José Luiz Peres Garcia, 5), das 13h30min às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

