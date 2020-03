Porto Alegre Sine Municipal inicia nova edição da campanha Cabide Solidário

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

O prefeito, Nelson Marchezan Júnior, a primeira-dama, Tainá Vidal. Foto: Alex Rocha/PMPA

O Gabinete da Primeira-Dama e a Diretoria-Geral de Trabalho, Emprego e Renda da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) iniciaram nesta quarta-feira (4), as arrecadações para o Cabide Solidário do Sine Municipal. Com o tema Vestindo a Esperança, só no primeiro dia de coletas, a campanha recebeu 2.568 peças em doações. A iniciativa objetiva auxiliar trabalhadores em busca de emprego, encaminhados a entrevistas de emprego pelo Sine, com roupas adequadas ao ambiente de trabalho.

Na cerimônia de lançamento, o prefeito Nelson Marchezan Júnior foi conhecer de perto a ação e disse que o projeto é de grande importância no processo de passagem das pessoas que buscam sua independência. ”É importante apoiar quem precisa de uma roupa adequada para se apresentar na primeira entrevista de trabalho”. Marchezan lembrou que o Cabide Solidário foi uma das primeiras portas de entrada da primeira dama nos projetos sociais desenvolvidos pela prefeitura.

A primeira-dama Tainá Vidal agradeceu a parceria, especialmente das entidades privadas que também participam do projeto Humanizar. “Esta é uma grande ação, mas são fundamentais as vagas que a iniciativa privada disponibiliza. Não adianta estar vestido adequadamente, participar de todo um trabalho de qualificação e não ter onde fazer a entrevista de emprego.” Tainá destacou que todo o trabalho de reinserção no mercado de trabalho está sendo realizado através de mudanças nos hábitos e na forma de agir das pessoas, reestruturando o emocional e a autoestima, especialmente dos vulneráveis.

O secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, Moisés Fraga Gonçalves, agradeceu o trabalho diferenciado de toda a equipe técnica e de atendimento do Sine. “Além do trabalho, vocês dedicam atenção e amor para aqueles que estão atendendo. Temos avançado muito na inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade graças às parcerias e ao trabalho de vocês”. O secretário também agradeceu à primeira-dama pela parceria em todas as ações da secretaria.

O diretor-Geral de Trabalho, Emprego e Renda e do Sine, Nelson Beron, lembrou a trajetória da campanha que se consolidou no dia a dia do Sine. ”Este projeto é uma das ferramentas que o indivíduo precisa para chegar mais confiante em sua seleção de emprego e ter mais sucesso na sua busca.”

O evento contou com a colaboração do Instituto Embeleze, com cortes de cabelos gratuitos.

Como doar

As doações para a campanha podem ser entregues de segunda a sexta-feira, no Sine Municipal, Centro Histórico, das 8h às 16h. A retirada das roupas ocorre das 8h às 17h, também de segunda a sexta-feira, no mesmo local. Os cidadãos que desejarem contribuir com o projeto podem efetuar a doação de peças como blazers, ternos masculinos e femininos, vestidos e conjuntos sociais, calças e camisas sociais, gravatas, lenços, camisas polo e esportivas, calçados, cintos e demais roupas que sejam adequadas, além de estarem em bom estado para o uso do trabalhador.

