16 de setembro de 2024

Os sintomas físicos da ansiedade são facilmente confundidos com outras doenças. Foto: Shutterstock

Os sintomas da ansiedade podem ser físicos, assim como a maioria das condições que acometem a saúde mental. Afinal, o que ocorre no cérebro interfere no corpo e vice versa. Mas, você sabe diferenciar esses sinais que a ansiedade provoca?

Medo, insônia, dificuldade de concentração e agitação são algumas características comuns da ansiedade. No entanto, em alguns casos, a doença também pode se manifestar de outras maneiras. Por isso, com a ajuda do cardiologista e especialista em marca-passo, Roberto Yano, separamos os cinco principais sintomas físicos da ansiedade.

Coração acelerado

“A sensação de estresse e ansiedade faz com que o organismo libere mais adrenalina, um hormônio que aumenta a frequência cardíaca. Por isso ocorre alteração e aceleração nos batimentos cardíacos. Por outro lado, o contrário também ocorre. Pacientes sentem alteração no ritmo cardíaco, tratam como se fosse ansiedade, demoram a me procurar e, quando o avalio, ele realmente está com alguma arritmia cardíaca”, conta o cardiologista.

Tontura

Um dos principais sintomas físicos da ansiedade é a tontura. Pacientes costumam relatar esse tipo de problema, principalmente, durante crises mais agudas, ou quando estão em ambientes fechados e com muitas pessoas. “Essa vertigem pode levar ao medo de sair de casa, de cair, de chegar a um local cheio e passar mal”, diz Yano.

Falta de ar

“A falta de ar, normalmente, vem acompanhada de palpitação. Em situações de estresse é preciso tentar se acalmar. E se a crise de ansiedade não passar, procurar orientação médica”, alerta o especialista.

Formigamento

“Esse formigamento pode ocorrer por causa da liberação da adrenalina. O corpo entende que você está se preparando para uma situação de luta, ou fuga. O organismo começa a direcionar o fluxo de sangue para os músculos para que fiquem mais fortes e rígidos”, explica o Dr. Yano.

Cansaço

“Existem várias doenças que podem fazer uma pessoa se sentir cansada, como hipotireoidismo, insuficiência cardíaca, anemia e até a própria depressão. A recomendação é não se automedicar sem saber o diagnóstico”, comenta o médico.

Como agir

Os sintomas físicos da ansiedade são facilmente confundidos com outras doenças. Mas, o contrário também pode acontecer. Talvez você pense que aquele problema é decorrente da sua condição mental e, na verdade, exista alguma outra enfermidade séria acometendo seu organismo. Por isso, o ideal é sempre priorizar a avaliação médica.

“A orientação é procurar ajuda de profissionais adequados, como psicólogos, psiquiatras, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, ter um hobby, horas de lazer com a família. Esse conjunto de ações vão te ajudar a viver mais e com melhor qualidade de vida. A ansiedade entra sempre como diagnóstico de exclusão. Para o paciente que chega com sintomas cardíacos, é sempre necessária a investigação minuciosa de todos os seus sintomas”, finaliza Yano.

