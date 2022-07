Porto Alegre Sistema 156 registra mais de 617 mil atendimentos no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Houve aumento de 20% em dois anos nas interações pelos canais digitais Foto: Cesar Lopes/PMPA Houve aumento de 20% em dois anos nas interações pelos canais digitais Foto: Cesar Lopes/PMPA

A SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria) divulgou o balanço do atendimento do 156 no primeiro semestre de 2022. De 1º de janeiro até 30 de junho foram realizadas 617.174 interações via telefone e plataformas digitais. Um aumento de 90% comparado ao mesmo período de 2020 quando o total foi de 324.077 interações.

De acordo com o titular da SMTC, Gustavo Ferenci, a maioria das interações foi realizada via telefone: 74% das demandas. Os outros 26% ficaram divididas entre App 156+Poa com 13%, WhatsApp (3433-0156) com 10% e site 156 web e e-mail com 3%.

“Com estes dados podemos perceber que o telefone ainda é o contato mais conhecido do cidadão. No entanto, a interação via plataformas digitais vem crescendo a cada dia”, destaca. Segundo Ferenci em 2020 o canal do telefone representava 94% das entradas, enquanto os digitais 6%. “Tivemos um aumento de 20% nas interações dos canais digitais de 2020 para 2022”, concluiu.

Este aumento nas interações via plataformas digitais vem sendo construído desde o início de 2021 pela SMTC, através da Unidade de Relacionamento com a Sociedade, em parceria com as demais secretarias do município e apoio da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre.

“Temos investido constantemente, junto com as secretarias e órgãos, na melhoria das entregas ao cidadão. São ações para interoperabilidade de dados e integração de sistemas “, observa Cesar Bridi, gerente de Sustentação de Sistemas da Procempa.

Outras ações implementadas para mudança do cenário foram o fortalecimento da marca 156 em seus diversos canais como 156+POA, 156Web, lançamento da plataforma 156Whatsapp (3433-0156), comunicação em sites e redes da prefeitura, ações em eventos externos como o Mais Comunidade e Prefeito de Praça.

“A ideia é automatizar cada vez mais os atendimentos, diminuindo as ligações e consequentemente as filas de espera. O contato através dos canais digitais é mais ágil e desafoga as ligações para o fone do 156, facilitando o processo”, destacou a coordenadora da Unidade de Relacionamento com a Sociedade da SMTC, Adriana Gambino.

Canais de atendimento da prefeitura

Os serviços funcionam 24 horas, sete dias por semana, mesmo em feriados.

Aplicativo 156 + POA – O aplicativo é gratuito e está disponível para o cidadão baixá-lo nas lojas oficiais de aplicativos de celular (Google Play e Apple Store). É possível fazer o login diretamente no 156+POA pelas opções dadas na tela do AcessoPoa (acesso pelo gov.br ou redes sociais), utilizando seu endereço de e-mail usual.

156 Web – Por meio do 156 web, com acesso pelo site da Prefeitura de Porto Alegre (156web.procempa.com.br), você pode solicitar os principais serviços oferecidos pela prefeitura. Também é possível solicitar informações e gerar protocolos, conversando com um profissional através do 156 Chat.

156 WhatsApp – Para usar esse serviço, basta adicionar o número (51) 3433-0156 no seu celular e “dar um oi”. É possível consultar informações a respeito do serviço buscado e gerar protocolos. Também há a opção de conversar com um operador para esclarecer dúvidas.

156 e-mail – Por meio do e-mail 156poa@portoalegre.rs.gov o servidor auxilia o cidadão na busca por informações. Por e-mail também é possível solicitar abertura de protocolos.

Fone 156 – O fone 156 tem o custo de uma ligação local. Já os demais serviços necessitam apenas de conexão com a internet.

